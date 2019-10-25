网易有道今晚将在纽交所上市 IPO发行价定为每股17美元

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息：今日晚间，网易有道将在纽交所上市，股票代码为“DAO”。据彭博报道，IPO价格定在每股 17 美元，拟发行 560 万股ADS。

10月15日，网易有道向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书，将IPO发行价区间设定为每股美国存托股票 15 美元至 18 美元。

此外，文件显示，在此次IPO交易中，网易有道将提供 560 万股美国存托股票，每股美国存托股票代表 1 股A类普通股。另外，网易有道还已向承销商授予额外配售选择权，承销商可在 30 天内额外购买最多 84 万股美国存托股票。若承销商完全行使额外配售选择权，则网易有道此次IPO交易的最大筹资额约为1. 16 亿美元，丁磊将认购 2000 万美元的ADS。

数据显示，截至 2019 年 6 月 30 日的上半年，有道营收达到人民币5. 485 亿元(约合 7990 万美元)，较去年同期的人民币3. 272 亿元增长67.7%;有道 2018 年的净营收为人民币7. 316 亿元(约合1. 066 亿美元)，较上年的人民币4. 557 亿元增长60.5%;在持股方面，网易公司持有网易有道66.2%股份，为控股股东，其中，丁磊持有30.1%股份，为最大个人股东，网易有道CEO周枫持股20.6%，网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。