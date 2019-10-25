谷歌升级搜索引擎技术：更好地理解自然语言，而不仅是关键词

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:目前，谷歌已经对搜索引擎背后的技术进行升级，并称这将是“搜索史上最大飞跃性变化之一”。



据cnet报道，谷歌今天称，公司正更新搜索引擎工具以改善对自然语言的分析，这将让有助于用户用自己语言进行搜索查询。也就是，用户可以按照自己现实生活中的说话方式进行查询，而不需要输入他们认为软件更容易理解的关键词/字符串进行搜索。

对此，谷歌副总裁Pandu Nayak表示，网络搜索在最近五年得到了质的飞跃，也是搜索历史上变化最大的几年。而这些改变可能得益于谷歌在去年推出的名为BERT系统，这项技术可让搜索引擎更好的理解句子上下文含义。

例如，用户正在查找要前往国外旅游目的地的信息，谷歌搜索就会自动识别单词“to”、“from”的重要程度。

值得一提的是，谷歌上个月宣布了一项功能，让人们在电视和电影推荐中向左或向右滑动，以更好地训练谷歌的搜索算法。 8 月份，该公司还在搜索结果中添加了可播放的播客。

新功能还是谷歌致力于提高自然语言能力的一部分，今年 5 月，该公司宣布了其Google Assistant数字助手的新版本，该版本比以前快 10 倍，并且能够更好地理解人类语言。