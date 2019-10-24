徐明星再度回应杨永兴纠纷事件：坚决采用法律手段回击到底

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息：今天下午，徐明星再度针对杨永兴纠纷事件作出回应表示，非常欢迎采用法律手段，在法律框架内解决问题。



徐明星微博回复全文如下：

关于杨永兴与本人纠纷的第二次回复： 1、本人非常欢迎采用法律手段，在法律框架内解决问题，一切行为都可以摊到阳光下，你们的合法的、非法的行为都会由法律来审判。 2、天天买稿混淆是非，渲染民事诉讼立案，小学生都知道，只要花几千律师费就能发起民事诉讼。你们这些颠倒黑白的行为不会影响法律的公正，只是显得你心虚。你们在证券市场兴风作浪、欺骗散户的习惯在区块链的世界行不通，本人坚决采用法律手段回击到底。 3、你们当初通过第三方多次约见我，百般殷勤，欺骗本人，承诺为公司提供各种业务和资金支持，获得了公司股权的投资机会，由此获得的回报是你们一辈子赚的最多的钱。你们的承诺却没有一项兑现，你有脸来和我撕逼?农夫与蛇不能形容你们的无耻。

前不久，“私募大佬”杨永兴维权称，其称多个账户合计近 8 个亿人民币的账户，被OKEx无故冻结、注销，并将将徐明星等告上法庭。杨永兴称，虚拟货币交易所“OKEx交易所”私自冻结、注销投资者账户，肆意侵吞投资者资产，涉及 20 多个账户，金额高达1. 1 亿美元。

10 月 11 日，徐明星在微博回复称，这是一个现代版的农夫与蛇的故事，并在微博进行了详细解释，如下：

1、 2017 年底杨永兴通过中间人介绍来找我，表达对公司和行业的强烈兴趣，承诺要为公司提供这样那样的帮助，在本人的协助下，从老股东手里购买了OKCoin 1%的股权 2、在其投资的不到一年时间内，其完全未兑现他对公司的各种承诺，公司仍然为其创造了100%的回报。 3、杨永兴不满足 1 倍的投资收益，多次勒索不合理的数倍的超额收益，被公司董事会明确拒绝以后，其开始捏着事实，攻击本人和OKCoin公司，其所宣称的那些事情都是凭空捏造的，完全不存在，甚至把其在股票市场的投资亏损和在其他平台操纵市场的亏损转移到这里说事。 4、既然文章中宣称杨永兴已经诉诸法院，我相信法律是公正客观的，一切应该留待法院判决，在法院判决之前，其迫不及待的通过媒体造势，正反映出其没有法律底气，试图通过舆论混淆是非的无赖行径。

目前，关于徐明星和杨永兴纠纷事件最终会如何处理还是一团迷雾，最终只能等法院作出裁决。