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全球首份6G白皮书发布 性能指标将比5G提升10到100倍

2019-10-24 14:32 稿源：站长之家  0条评论
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6G,宽带，网络 (8)

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息：据科技日报报道，近日，名为“6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战” 的白皮书正式发布，该白皮书初步回答了6G怎样改变大众生活、有哪些技术特征、需解决哪些技术难点等问题。

白皮书显示，随着新型显示、传感和成像设备以及低功耗专用处理器等技术的发展，现在的智能手机将被一个轻量的眼镜替代，高分辨率的传感成像、可穿戴显示器、超高速的无线网络将使实时捕捉、传输和渲染3D图像的远程全息成为现实。2030年以后，世界将有数以百万计接入网络的自动驾驶车辆，运输和物流都将更为高效。

白皮书认为，与从1G到5G的前几次移动通信技术换代类似，6G的大多数性能指标相比5G将提升10到100倍。6G峰值传输速度达到100Gbps-1Tbps，而5G仅为10Gpbs。此外，6G将采用太赫兹频段通信，网络容量大幅提升。

白皮书还显示，6G第一个挑战就是攻克尚不成熟的太赫兹通信技术，实现理想中的通信速率;此外，白皮书还认为，6G网络应具备缓解和抵御网络攻击并追查攻击源头的能力，同时，这也将对集成电子、新材料等技术造成挑战。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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