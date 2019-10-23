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见闻

苹果暗示或将于10月30日前发布iOS 13.2

2019-10-23 17:10 稿源：站长之家  0条评论
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iOS (3)

站长之家(ChinaZ.com) 10月23日 消息:cultofmac报道，苹果可能会在 10 月底发布iOS 13. 2 版本，根据最近宣布的Beats Solo Pro耳机一功能需要这一新系统才能实现，而该设备将于下周发布。iOS 13. 2 版本新增了几十个emoji标签，同时在iPhone 11 系列开启 Deep Fusion 功能。

据介绍，苹果在官方Beats Solo Pro产品页面失误暗示了下一次iPhone 更新将会在一周左右发布。根据描述“他们会立即设置——展开耳机开机——然后自动连接到你的Apple Watch、 iPad或Mac。”官方还备注这一功能需要“iCloud帐户和macOS 10.14.6、iOS 13.2、watchOS 6. 0 或更高版本”。

Beats Solo Pro计划于 10 月 30 日开售，不过用户需要等到iOS 13. 2 更新才能体验苹果承诺的即时设置功能。

目前，苹果 iOS 13.2 Beta  版本已经测试了几周的时间，很可能会在明天推出iOS 13.2 Beta 4版本，因此苹果很有可能在发布Beats Solo Pro时也为用户带来iOS 13.2。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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