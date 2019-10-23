华为徐直军：鸿蒙操作系统名字是误传炒起来的 是媒体取的

站长之家(ChinaZ.com) 10月23日 消息：在今日的华为媒体见面会上，谈及“鸿蒙”系统名字由来时，华为轮值董事徐直军表示，鸿蒙操作系统名字不是我们取的，是媒体取的。

徐直军称，本来鸿蒙这个是用于我们内部一个内核的名字，只是挂在市场监管总局那里注册了。然后不知道哪个媒体好朋友看到了这个，就把它说是我们的智能手机操作系统。然后一炒就炒了好几个月。你看我们内部都没人说它是我们的手机操作系统，后来我还问余承东，你们还得好好讨论一下，到底你们把它叫啥，他们讨论完之后不知道咋取名了。

余承东表示，要是再取一个名字，还要向所有的消费者解释、所有的媒体解释，鸿蒙不是我们的手机操作系统。所以现在还是叫鸿蒙，鸿蒙不是我们取的名字，是媒体朋友取的。

据悉，华为自研鸿蒙系统主要不是为了手机用，而是为了做物联网用的。华为创始人任正非表示，我们正在研发的操作系统能够与印刷电路板、交换机、路由器、智能手机以及数据中心等兼容。该系统的处理延迟小于 5 毫秒。它将完美地适应物联网，还能够应用于自动驾驶。报告显示，鸿蒙系统比安卓快60%。

此前，余承东透露，第一款搭载鸿蒙系统的手机产品也许会是明年 3 月发布的华为P40。