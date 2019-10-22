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乐视网：目前大股东及债务处理小组未拿出实质完整处理方案

2019-10-22 20:37 稿源：站长之家  0条评论
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乐视，贾跃亭

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:今天乐视网官方针对贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托一事发布声明，详细介绍了贾跃亭替乐视网担保的债务，及其关联方与乐视网的债务情况以及关于乐视网目前的经营现状。

乐视网在声明中称， 2018 年 8 月至今，乐视网与大股东及其关联方已经进行多次谈判，但由于解决方案的落地和执行依赖大股东的处理意愿和实际执行，因此乐视网与大股东及其关联方债务处理没有任何进展，截止目前，大股东及其关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完整处理方案，乐视网未因债务解决方案获得任何现金。

声明中强调，贾跃亭先生作为公司的实际控制人，应尽快承担大股东的责任：拿出切实可行的关联方债务问题处理方案，尽快缓解乐视网社会舆论压力，协助乐视网恢复声誉，改善乐视网市场经营环境，维系乐视网的持续经营能力;协助公司积极应

诉乐视网违规担保案并向相关责任人实施追偿;履行向乐视网提供 57 亿元借款的承诺，缓解乐视网现金流压力，为拯救乐视网，保护中小股东权益承担自己应尽的义务。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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