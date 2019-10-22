“扫一扫”分享到微信

见闻

荣耀 20 青春版正式发布：6.3 寸珍珠屏+4800 万三摄，1399 元起

2019-10-22 16:26 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 22 日消息：今天下午，荣耀手机在北京举行发布会，正式推出了荣耀 20 系列的最新成员——荣耀 20 青春版，主打颜值拍照，面向年轻消费群体。

02.jpg

荣耀 20 青春版搭载了麒麟 710F 处理器，采用 6.3 英寸珍珠全面屏，内置 4000mAh 电池，配备 USB Type-C 接口与 3.5mm 耳机孔。

拍照方面，荣耀 20 青春版后置 4800 万超广角夜拍三摄方案，为 4800 万像素 1/2 英寸大底超清主摄+800 万像素 f2.4 超广角摄像头（120 度超广角）+200 万像素 f2.4 景深摄像头，前置方面采用 1600 万 AI 摄像头。

荣耀 20 青春版配备了新一代光学屏幕指纹，官方称每一片指纹模组都经过专业设备调焦，专业调焦方案对焦更准。解锁方面，官方表示感光面积提升 33%、解锁率提升 7%、解锁时间提升 5%。还具有双人脸识别，具有防闭眼解锁和暗光解锁功能。

价格方面，荣耀 20 青春版 4+64GB 售价 1399 元，6+64GB 售价 1499 元，6+128GB 售价 1699 元，8+128GB 售价 1899 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Opera 比特币支付 区块链浏览器

Opera浏览器宣布支持在直接使用比特币进行支付

· Opera 比特币支付 区块链浏览器
小红书 苹果 App AppStore

小红书APP重新在苹果App Store上架

· 小红书 苹果 App
新浪 曹国伟 互联网大会 网红经济

曹国伟：网红经济开始逐步出圈 微博相关的GMV接近200亿元

· 新浪 曹国伟 互联网大会
iPhoneSE2 郭明錤 苹果新手机

郭明錤：iPhone SE 2将改进天线设计 2020年初开始生产

· iPhoneSE2 郭明錤 苹果新手机
网瘾 戒手机 网瘾治疗中心

韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

· 网瘾 戒手机 网瘾治疗中心
诈骗 量子技术 投资

诈骗公司称量子技术凭照片可异地远程治骨折 有人投资27万被骗

· 诈骗 量子技术 投资
天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节

光棍节入选世界50大奇迹 网友：参加双11不小心影响了全人类

· 天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节
电商平台 社交 单身

电商平台花1元就能买对象 网友：免费的不香嘛

· 电商平台 社交 单身
王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评

王思聪实名给日料店怒打一星 花一万五为成都吃货“排雷 ”

· 王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评
90后 遗嘱 虚拟账号

第一批90后已经开始立遗嘱了！游戏账号支付宝等都可写进去

· 90后 遗嘱 虚拟账号
查看更多
﻿

编辑推荐

牛!天猫双11预售成交翻倍，手机淘宝访问人数预计增1亿

[见闻]· 10月22日

国内首个！京东物流承诺设立科学碳目标

[动态]· 10月22日

乐视网：大股东及债务处理小组未拿出实质完整处理方案

[见闻]· 10月22日

英国回应2G退网：2040年前都不现实

[动态]· 10月22日

工信部：1-8月全国家电行业利润总额达到799亿元

[见闻]· 10月22日

瑞信：已有1亿中国人列全球最富裕的10%人口

[数说]· 10月22日

飞行出租车快来了！曾获腾讯投资的Lilium完成第一阶段试飞

[见闻]· 10月22日

中国快递建成5000公里包裹高铁：相当于中国地铁总里程

[要闻]· 10月22日