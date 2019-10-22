荣耀 20 青春版正式发布：6.3 寸珍珠屏+4800 万三摄，1399 元起

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 22 日消息：今天下午，荣耀手机在北京举行发布会，正式推出了荣耀 20 系列的最新成员——荣耀 20 青春版，主打颜值拍照，面向年轻消费群体。

荣耀 20 青春版搭载了麒麟 710F 处理器，采用 6.3 英寸珍珠全面屏，内置 4000mAh 电池，配备 USB Type-C 接口与 3.5mm 耳机孔。

拍照方面，荣耀 20 青春版后置 4800 万超广角夜拍三摄方案，为 4800 万像素 1/2 英寸大底超清主摄+800 万像素 f2.4 超广角摄像头（120 度超广角）+200 万像素 f2.4 景深摄像头，前置方面采用 1600 万 AI 摄像头。

荣耀 20 青春版配备了新一代光学屏幕指纹，官方称每一片指纹模组都经过专业设备调焦，专业调焦方案对焦更准。解锁方面，官方表示感光面积提升 33%、解锁率提升 7%、解锁时间提升 5%。还具有双人脸识别，具有防闭眼解锁和暗光解锁功能。

价格方面，荣耀 20 青春版 4+64GB 售价 1399 元，6+64GB 售价 1499 元，6+128GB 售价 1699 元，8+128GB 售价 1899 元。