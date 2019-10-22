工信部谈2G3G退网：是更新换代的必然选择 条件已逐渐成熟

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息：在今日的国务院新闻办公室新闻发布会上，针对“2G、3G退网”一事，工业和信息化部新闻发言人闻库表示，2G、3G的退网是移动通信更新换代的必然选择，从网络层面上看，如果2G、3G不退网，这些资源没有几个用户用，在塔上占着位置，更主要是占着地皮、电源、维护成本，甚至还要为这些网络加一些备品备件等等。

此外，闻库还表示，移动网退网的时候一定要有一个善后的方案，这里面比如号码，特别是现在的移动通信号码都是用了很长时间，这个网退了，号码不要变，服务的内容不要变，当然有些服务内容不是百分之百的，如果有更好的替代，一定要有一个比较好的服务方案来替代原有的服务方案，提供更加快速、丰富、便捷的宽带服务，为用户愿意退、乐意退创造好的条件。

最后，闻库称，总的看来，移动通信退网是移动通信网络技术发展的一个自然的历程，随着4G覆盖非常完善，我们4G网络都已经覆盖到98%以上的行政村，我们5G的商用列车已经都开动起来了，我国移动通信的网络面临着2G、3G退网的条件已经逐渐成熟了，我们鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到5G、4G移动通信网络发展当中，整体降低成本，这实际上为我们用户的降费也创造了条件，提高我们国家整个通信网络的运营效率。