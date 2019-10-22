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见闻

工信部：截止9月底共有290万人次办成“携号转网”

2019-10-22 11:04 稿源：站长之家  0条评论
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运营商、移动、联通、电信

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息：在今日的发布会上，工信部新闻发言人闻库表示，截止到 2019 年 9 月底，试点的五个省共有 290 万人次办成“携号转网”，除了这五个省市以外，其他 25 个省的系统建设改造已经全部完成，正在全国范围内联调联测。

此前，携号转网最新时间表发布，时间表显示，携号转网工作推进将分为三个阶段： 9 月 20 日前，天津市、海南省、江西省、湖北省、云南省 5 个试点省(市)完成试验，正式提供服务; 11 月 10 日至 25 日，其他 26 个省(自治区、直辖市)“携号转网”服务上线试运行; 11 月 30 日前，全国范围内正式提供服务。

此外，携号转网，号码应同时满足下列条件：

①已在携出方办理真实身份信息登记。

②处于正常使用状态(非挂失、停机等) ;

③与携出方结清该号码的已出账电信费用;如有未出账的电信费用(如国际漫游费用电等)，与携出方已约定缴费时间和方式;

④与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制;

⑤入网已满 120 日(自然日)

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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