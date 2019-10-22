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苹果发布了macOS Catalina 10.15补充更新修订版

2019-10-22 10:58 稿源：站长之家  0条评论
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MacBook Pro苹果

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:上周，苹果发布了macOS Catalina 10. 15 补充更新，包括修复各种BUG和性能改进。据9To5Mac报道，苹果现在为用户带来了该补充更新的修订版本。

苹果在开发者网站上表示，新版本的macOS Catalina补充更新已于今日发布。苹果将重点放在那些尚未安装上周发布的初始补充更新的用户上，因此安装了原始补充更新的用户可能不会收到今天的修订版本。

本次发行修订版补充更新19A603 的说明与上周发布的完全相同：

  • 提高了在磁盘空间不足的 Mac 上安装 macOS Catalina 的可靠性

  • 修复了导致“设置助理”在某些安装过程中无法完成的问题

  • 解决了登录多个 iCloud 帐户后无法接受 iCloud 条款与条件的问题

  • macOS Catalina补充更新修订版预计包含很小的更改和修复。

  • 提高离线玩 Apple Arcade游戏时保存游戏中心数据的可靠性

目前，苹果正在对macOS Catalina 10.15. 1 进行Beta测试。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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