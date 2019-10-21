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见闻

华为申请区块链技术专利 基于区块链的结算方法、区块链节点和客户端

2019-10-21 15:45 稿源：站长之家  0条评论
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华为

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息：天眼查数据显示， 10 月 8 日，华为申请了“基于区块链的结算方法、区块链节点和客户端”专利。根据申请资料，申请实施例公开了区块链结算方法，包括利用区块链处理校验客户端发送的原始话单，并结算结果生成账单数据的全部流程。

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具体内容如下：

第一区块链节点接收第一客户端发送的第一原始话单并同步到区块链;

第一区块链节点根据智能合约处理第一原始话单，得到第一结算结果并发送给第二区块链节点;

第一区块链节点接收第二区块链节点返回的第一确认消息，第一确认消息用于指示第二区块链节点根据智能合约与第一原始话单进行对账的结果;

第一区块链节点判断第一确认消息是否携带第一结算结果对账通过的信息;

若携带第一结算结果对账通过的信息，则第一区块链节点将第一结算结果同步到区块链;

第一区块链节点向第一客户端发送根据第一结算结果生成的账单数据。

公开资料显示，区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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