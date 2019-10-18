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董明珠再谈举报奥克斯：对于劣质产品 应该站出来讲话

2019-10-18 15:58 稿源：站长之家  0条评论
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董明珠

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息：近日，针对举报奥克斯一事，董明珠在接受媒体采访时表示，这不叫抨击同行，是斗争!对奥克斯的行为，对他们的劣质产品，理所当然应该站出来讲话。“你认为对一个孩子的严厉要求，是不公平吗?不，这实际是对他最好的呵护，这是对中国高质量发展的重要举措，也是正确的举措。”

6 月 10 日，格力电器官方微博发布了《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》。格力电器在信中表示，奥克斯旗下部分型号空调产品与其宣传、标称的能效值差距较大。

6 月 24 日，针对“格力举报奥克斯”一事，董明珠解释称：“格力举报奥克斯，这不仅是企业与企业的竞争，对于企业来说，这是道德的选择，低于国家标准就是不合格产品，就是违法产品!我们都不敢发声，怎么推动行业的进步?企业如同做人一样，底线是什么?良知!”

此外， 8 月 28 日，董明珠在接受采访时表示，我们对奥克斯的举报很有价值，欢迎所有消费者维护自己的权益，督促企业进步。举报的初衷是为了推动高质量发展，要打破劣币驱逐良币的现状。一个劣质产品，低于国家强制性标准的产品，是违法产品，这跟企业道德品质有关系。相信市场监管部门一定给社会一个公平公正的交代。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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