小米首批 MIUI 11 稳定版正式推送 12 款小米手机

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 18 日消息：小米 MIUI 官方微博今天发布消息称，MIUI 11 稳定版来了，首批支持十二款小米机型升级。

图片来自 @MIUI

MIUI11 稳定版首批支持的 12 机型分别是：小米 9 SE、小米 MIX 3、小米 MIX 2S、小米 8、小米 8 青春版、小米 8 透明探索版、小米 8 屏幕指纹版、小米 8 SE、小米 Max 3、红米 K20、红米 Note 7 Pro、红米 7。

小米表示，目前除了上述十二款机型，小米 9、Redmi K20 Pro 等热门机型的 MIUI11 系统也正在基于 Android 10 做最后的适配测试，工程师正在加班加点，敬请大家耐心等待。

另外，小米集团公关部总经理 @ 徐洁云 日前发微博称「MIUI 11 大家用的还舒服吗？@MIUI 小凡 那还有些东西没拿出来呢。后续还有惊喜，只是还要有些时间。另外 MIUI 发布会次日，下一代 MIUI 项目就已经开拔了。」根据描述，不出意外的话，下一代 MIUI 项目应该指的是 MIUI 12，现在已经在开发中，应该会在明年发布。