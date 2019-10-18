“扫一扫”分享到微信

见闻

小米首批 MIUI 11 稳定版正式推送 12 款小米手机

2019-10-18 14:34 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 18 日消息：小米 MIUI 官方微博今天发布消息称，MIUI 11 稳定版来了，首批支持十二款小米机型升级。

TIM截图20191018143811.jpg

图片来自 @MIUI

MIUI11 稳定版首批支持的 12 机型分别是：小米 9 SE、小米 MIX 3、小米 MIX 2S、小米 8、小米 8 青春版、小米 8 透明探索版、小米 8 屏幕指纹版、小米 8 SE、小米 Max 3、红米 K20、红米 Note 7 Pro、红米 7。

小米表示，目前除了上述十二款机型，小米 9、Redmi K20 Pro 等热门机型的 MIUI11 系统也正在基于 Android 10 做最后的适配测试，工程师正在加班加点，敬请大家耐心等待。

TIM截图20191018144001.jpg

另外，小米集团公关部总经理 @ 徐洁云 日前发微博称「MIUI 11 大家用的还舒服吗？@MIUI 小凡 那还有些东西没拿出来呢。后续还有惊喜，只是还要有些时间。另外 MIUI 发布会次日，下一代 MIUI 项目就已经开拔了。」根据描述，不出意外的话，下一代 MIUI 项目应该指的是 MIUI 12，现在已经在开发中，应该会在明年发布。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

马云 阿里巴巴 淘宝

马云：我背后有很多女人支持着我 我永远感谢她们

· 马云 阿里巴巴 淘宝
支付宝 商户会员卡

支付宝上线商户会员卡功能 领取总量超5亿

· 支付宝 商户会员卡
金融诈骗 炒鞋 毒 nice

央行上海分行警示炒鞋风险：可能存在金融诈骗等违法问题

· 金融诈骗 炒鞋
炒鞋 非法集资 金融诈骗

央行上海分行警示“炒鞋”风险：实为击鼓传花式资本游戏

· 炒鞋 非法集资 金融诈骗
诈骗 量子技术 投资

诈骗公司称量子技术凭照片可异地远程治骨折 有人投资27万被骗

· 诈骗 量子技术 投资
天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节

光棍节入选世界50大奇迹 网友：参加双11不小心影响了全人类

· 天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节
电商平台 社交 单身

电商平台花1元就能买对象 网友：免费的不香嘛

· 电商平台 社交 单身
王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评

王思聪实名给日料店怒打一星 花一万五为成都吃货“排雷 ”

· 王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评
90后 遗嘱 虚拟账号

第一批90后已经开始立遗嘱了！游戏账号支付宝等都可写进去

· 90后 遗嘱 虚拟账号
电商平台 代相亲

电商平台长假代相亲服务火爆 2小时600元，需排队预约

· 电商平台 代相亲
查看更多
﻿

编辑推荐

马云：我背后有很多女人支持着我 我永远感谢她们

[见闻]· 10月18日

央行上海分行警示“炒鞋”风险：实为击鼓传花式资本游戏

[见闻]· 10月18日

滴滴出行副总裁：无人驾驶出租车年底将在上海上线

[见闻]· 10月18日

快手回应计划春晚狠砸40亿传闻：消息不属实

[见闻]· 10月18日

配件厂商推出怀旧风满满的「AirPods 麦金塔保护壳」

[数码日爆]· 10月18日

iOS 13.1.3修复多个bug，电话掉线、耗电快问题仍存在

[见闻]· 10月18日

吐口水外卖骑手被永久封号 具体情况正在调查中

[见闻]· 10月18日

去哪儿网回应被列为老赖：被法院误入名单 已撤销

[见闻]· 10月18日