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见闻

德邦快递等多家快递公司称未收到双11涨价通知

2019-10-18 08:34 稿源：站长之家  0条评论
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快递，爆仓

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:据证券日报报道，截至 10 月 17 日，除中通和圆通以外，“四通一达”中的其余三家快递公司：申通快递、百世汇通及韵达快递，均尚未发布涨价预期通知。

同时，除了规模较大的公司以外，部分小型快递公司也尚未发布涨价通知，德邦快递的服务人员表示，截至目前尚未收到快递费用上涨的通知。

10 月 11 日，中通快递发布了关于旺季高峰应对预案的告客户书。中通快递表示，为了确保旺季期间快递服务安全、平稳，保持服务质量和客户满意度，应对旺季场地、运输、用工等费用的上涨，中通快递将从 2019 年 11 月 11 日起调整快递费用。具体调整幅度，由当地服务网点根据总部指导建议并结合各自实际情况实施。

10 月 15 日，圆通速递发布公告称将对快递费用进行调整。圆通速递官方表示，为了确保旺季期间快递服务安全、平稳，保障服务质量和客户满意度，应对旺季在快递“揽、转、运、派”各环节上的用人、用车、场地扩容等成本上涨，圆通速递将于 2019 年 11 月 11 日起调整快递收费。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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