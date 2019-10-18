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见闻

畅游成立特别委员会；广州计划年内建成2万座5G基站；百度飞桨已累计服务150多万开发者

2019-10-18 08:07 稿源：站长之家  0条评论
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畅游成立特别委员会

昨日，畅游宣布公司董事会已成立一个特别独立委员会，以审查和评估审查公司董事会之前从搜狐公司收到的私有化提议。

9 月 9 日，“搜狐”宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约，提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股，包括美国存托凭证(简称“ADS”)所代表的A类普通股，收购价格为每股A类普通股5. 00 美元，或每ADS 10. 00 美元。

由于搜狐已经持有畅游全部在外流通的B类普通股，因此，如果拟议交易得以完成，畅游将成为搜狐的间接全资控股子公司，完成私有化，畅游也将从纳斯达克退市。

搜狐预期畅游董事会将成立一个由独立董事组成的特别委员会对搜狐提议的交易进行考量，在外部财务顾问和法律顾问的协助下审议搜狐的要约，并代表畅游同搜狐进行谈判。

搜狐

广州计划年内建成 2 万座5G基站

据央视新闻报道，今年，广州全市将至少建成5G基站 2 万座，实现交通枢纽、产业园区和市区商业核心等重点热点区域的5G信号覆盖。

在应用方面，广州市将不断推广5G场景在无人驾驶、智慧城市、4K/8K超高清视频等领域的重点应用，促进5G与产业的应用与融合，并带动电子制造、软件与信息服务业、人工智能等重点产业的发展。预计到 2021 年相关产业的产值将超过 8000 亿元。

重庆5G

百度飞桨已累计服务 150 多万开发者

昨日下午，百度AI技术平台体系执行总监、深度学习技术及应用国家工程实验室副主任吴甜介绍称，截止目前，百度深度学习平台飞桨已累计服务 150 多万开发者，仅在定制化训练平台上就有超过6. 5 万企业用户，发布了16. 9 万个模型。

资料显示，飞桨是百度深度学习平台PaddlePaddle中文名，集深度学习训练和预测框架、模型库、工具组件和服务平台为一体，拥有兼顾灵活性和高性能的开发机制、工业级的模型库、超大规模分布式训练技术、高速推理引擎以及系统化的社区服务等五大优势。

百度、熊掌号 (1)


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