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北京扫黄打非查处一批净网案件：快看漫画网被罚款30000元

2019-10-17 15:57 稿源：站长之家  0条评论
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扫黄打非 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:今日，“扫黄打非”公众号发文称， 2019 年第三季度，北京市“扫黄打非”办公室根据举报线索，迅速部署执法力量开展核查工作，近期，对已查实的一批“净网”案件给予处罚。

其中，北京阳光飞华科技发展有限公司经营的“飞华健康网”向公众提供了含有禁止内容的网络出版物，依法对该公司作出罚款人民币 10000 元的行政处罚。

北京海丽源科技有限公司经营的网站“大千医药网”向公众提供了含有禁止内容的网络出版物，依法对该公司作出罚款人民币 10000 元的行政处罚。

北京趣读趣写科技发展有限公司经营的手机APP客户端“青果阅读”通过信息网络向公众提供了含有禁止内容的网络出版物，后自行删除，依法对该公司作出罚款人民币 6000 元的行政处罚。

北京阅微草堂科技发展有限公司经营的手机APP客户端“TXT免费全本阅读器”通过信息网络向公众提供了含有禁止内容的网络出版物，后自行删除，依法对该公司作出罚款人民币 10000 元的行政处罚。

北京博阅锐动科技发展有限公司经营的手机APP客户端“鸿雁传书”通过信息网络向公众提供了含有禁止内容的网络出版物，后自行删除，依法对该公司作出罚款人民币 10000 元的行政处罚。

北京幻想纵横网络技术有限公司经营的手机APP“纵横小说”存在出版、传播含有禁止内容的网络出版物，依法对该公司作出没收违法所得人民币88. 93 元、罚款人民币 10000 元的行政处罚。

北京快读卓易科技发展有限公司经营的手机APP客户端“快读全本小说”通过信息网络向公众提供了含有禁止内容的网络出版物，后自行删除，依法对该公司作出罚款人民币 10000 元的行政处罚。

北京评谷教育科技有限公司经营的“经管之家”网站提供的 2 部网络出版物含有禁止内容，依法对该公司作出没收违法所得人民币3. 9 元、罚款人民币 20000 元的行政处罚。目前，涉案网络出版物已删除。

快看世界(北京)科技有限公司经营的“快看漫画网”、北京四月星空网络技术有限公司经营的“有妖气漫画网”传播含有禁止内容的网络出版物，依法对这 2 家公司分别作出罚款 30000 元的行政处罚。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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