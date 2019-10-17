上海清算所公布华为债券发行文件 募资额30亿元期限3年

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:据上清所信息显示，今日，上海清算所公布华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据发行披露材料，包括发行方案、票据募集说明书和华为公司 2019 年母公司财务报表。

票据募集说明书显示，华为投资控股 10 月 22 日- 23 日将发行 2019 年第一期中票，规模 30 亿元，期限 3 年，无担保，工商银行为此次中期票据发行的主承销商和簿记管理人，两期票据的评级机构均为联合资信评级，主体长期信用等级和债项评级均为AAA。

针对此事，华为曾回应称，华为一直坚持通过合理的融资布局，持续优化资本架构，以确保公司财务稳健。公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分，以企业自身经营积累为主(过去 5 年占比约90%)，外部融资作为补充(过去 5 年占比约10%)。公司经营稳健，现金流充裕。本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设，为客户提供更好的产品解决方案与服务。

此前，有媒体报道称，华为此次发债将用于华为五项项目的建设，包括贵安华为云数据中心项目、华为岗头人才公寓项目、苏州研发项目、华为松山湖终端项目二期和松山湖华为培训学院，拟建项目则有上海青浦研发、武汉海思工厂，总投资分别为109. 85 亿元和 181 亿元。



