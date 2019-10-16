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百度：公立机构官网保护计划已引入超10万家公立机构官网

2019-10-16 16:25 稿源：站长之家  0条评论
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百度 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:近日，百度发布了 2019 年 7 月- 9 月《百度企业社会责任季度报告》。报告显示，7 月，百度 PC 端已全面上线“保”字标识，用户登录百度账号后，点击广告如遭遇虚假、欺诈等情况，造成实际损失的，可向百度提供相关证据，申请权益保障。

 8月，百度上线了公立机构官网保护共建平台，邀请网友共同建设公立机构官网保护生态。用户在搜索过程中若发现未被收录的公立机构官网，可搜索“官网保护”进入公立机构官网保护共建平台，通过该平台进行信息提交。

9 月 11 日，百度宣布升级“公立机构官网保护计划”。通过该计划，网民在百度搜索政府机关、事业单位等公立机构时，百度将优先展示经过认证的公立机构官网或相关信息，并对搜索结果标注官方认证标识。截至目前，百度公立机构官网保护计划已引入超 10 万家公立机构官网，涉及 700 万个搜索词，覆盖了政府机关、事业单位、医院、殡仪馆、学校、博物馆、景区等公立机构。

此外，报告还显示，截至 2019 年 9 月 20 日，在“百度 AI 寻人”平台，用户发起照片比对超过了 30 万次，百度人工智能技术已经帮助 7819 个走失者与家庭重新团聚。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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