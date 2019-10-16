“扫一扫”分享到微信

见闻

苹果与Facebook“抢房”：争夺租用曼哈顿豪华办公空间

2019-10-16 15:46 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

对抗 撕逼

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:9to5mac消息，苹果公司正与Facebook正在争夺租用曼哈顿豪华的办公空间，据称Facebook目前更占优势。

《纽约邮报》报道称，Facebook一直在谈判租用曼哈顿前詹姆斯·法利邮局正在建设的 74 万平方英尺的办公空间。然而，苹果今年早些时候也参观过该空间，现在正与Facebook“抢房”。苹果希望能获取四层的办公空间，以及在屋顶上盖新楼层。

据《纽约邮报》介绍，法利大厦占据了纽约市的一个街区，它位于城市中心，在 1966 年被指定为纽约市的地标。

消息人士称，苹果在今年早些时候参观法利邮局的装修后，突然决定租用全部四层楼。苹果还希望法利的所有四层办公空间都由Vornado房地产信托公司开发——包括在屋顶上建造一个新的楼层，该楼层将被花园包围。

碰巧的是，史蒂夫·罗斯(Steve Roth)是Vornado房地产信托公司的董事长，更是Facebook纽约市另一个办公地点的房东，这让Facebook在本次竞争中更有优势。

报告称，罗斯“倾向于”将该空间出租给Facebook，因为他与该公司积极的合作历史。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

马云 马云获终身成就奖 支付宝

马云回应获终身成就奖：因建立了信用体系而取得成就

· 马云 马云获终身成就奖 支付宝
快递 快递包装 国家邮政局

国家邮政局联合多部门摸底调查北京、广东等地快递包装情况

· 快递 快递包装 国家邮政局
郭台铭 Libra 富士康

郭台铭：中国台湾地区可以拥抱Libra提高国际金融中心的地位

· 郭台铭 Libra 富士康
华为

华为发布 2019 年三季度经营业绩，销售收入 6108 亿元

· 华为
电商平台 社交 单身

电商平台花1元就能买对象 网友：免费的不香嘛

· 电商平台 社交 单身
王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评

王思聪实名给日料店怒打一星 花一万五为成都吃货“排雷 ”

· 王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评
90后 遗嘱 虚拟账号

第一批90后已经开始立遗嘱了！游戏账号支付宝等都可写进去

· 90后 遗嘱 虚拟账号
电商平台 代相亲

电商平台长假代相亲服务火爆 2小时600元，需排队预约

· 电商平台 代相亲
海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅

海底捞取消大学生69折 网友：幸好不是大学生很多年

· 海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅
三星 三星长女离婚 李富真

生活比电视剧狗血！三星长女离婚男方获141亿分手费仍不满

· 三星 三星长女离婚 李富真
查看更多
﻿

编辑推荐

旷视科技推进赴港IPO计划 最快11月初上市聆讯

[动态]· 10月16日

菜鸟裹裹联合闲鱼全面上线“隐私寄” 寄件可隐藏地址

[要闻]· 10月16日

天猫双11入选世界50大奇迹 网友：不小心影响了全人类

[趣咖]· 10月16日

百度AI寻人平台已帮7819个家庭重新团聚

[动态]· 10月16日

Google 全新智能手机 Pixel 4 及 Pixel 4 XL 上手图赏

[数码日爆]· 10月16日

野心勃勃！SpaceX 申请发射另外3万颗卫星

[见闻]· 10月16日

花椒直播运营主体被列为被执行人 执行标的5500

[见闻]· 10月16日

2019胡润女企业家榜：百度马东敏位列34位

[数说]· 10月16日