苹果与Facebook“抢房”：争夺租用曼哈顿豪华办公空间

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:据9to5mac消息，苹果公司正与Facebook正在争夺租用曼哈顿豪华的办公空间，据称Facebook目前更占优势。



《纽约邮报》报道称，Facebook一直在谈判租用曼哈顿前詹姆斯·法利邮局正在建设的 74 万平方英尺的办公空间。然而，苹果今年早些时候也参观过该空间，现在正与Facebook“抢房”。苹果希望能获取四层的办公空间，以及在屋顶上盖新楼层。

据《纽约邮报》介绍，法利大厦占据了纽约市的一个街区，它位于城市中心，在 1966 年被指定为纽约市的地标。

消息人士称，苹果在今年早些时候参观法利邮局的装修后，突然决定租用全部四层楼。苹果还希望法利的所有四层办公空间都由Vornado房地产信托公司开发——包括在屋顶上建造一个新的楼层，该楼层将被花园包围。

碰巧的是，史蒂夫·罗斯(Steve Roth)是Vornado房地产信托公司的董事长，更是Facebook纽约市另一个办公地点的房东，这让Facebook在本次竞争中更有优势。

报告称，罗斯“倾向于”将该空间出租给Facebook，因为他与该公司积极的合作历史。