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YC公布估值最高的100大初创企业：Coinbase排名第五

2019-10-16 10:25 稿源：站长之家  0条评论
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Coinbase 交易所

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:福布斯报道， 2017 年比特币和加密货币初创企业迅速成长，当时投资者涌入任何与比特币、加密或区块链相关的领域。而当热潮退去，这些加密创企的估值表现却让人颇为失望，只有两家比特币和加密公司出现在Y Combinator的百强公司名单上。

 Y Combinator最近公布了估值最高的 100 大初创企业榜单，在线支付公司Stripe是本周退出Facebook libra项目的六家公司之一，位居榜首，排名第二的是Airbnb。

值得注意的是，只有两家加密货币和区块链公司入围，其中加密货币交易所Coinbase排名第五，机构和专业交易员的加密交易商SFOX也入围。

 SFOX首席执行官阿克巴·托巴尼(Akbar Thobhani)表示：“过去五年，加密市场经历了多次低迷情况。市场仍处于非常早期的采用阶段，我们将继续看到加密采用的增长，其中许多应用将建立在比特币和以太坊等开放平台上。“

 上个月，Coinbase和Ripple也跌出 2019 年美国十大初创企业名单，均下降了 20 多位。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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