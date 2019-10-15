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天猫：双11将集结全球十大5G新品 九成5G手机中国造

2019-10-15 16:05 稿源：站长之家  0条评论
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5G (1)

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:今天，天猫宣布双 11 期间将集结全球十大5G新品，包括华为Mate 30 5G、vivoNEX3 5G、三星Note 10+ 5G等，其中有 9 款都是中国造。

10 月 11 日，天猫苏宁联合三大运营商和各大手机品牌打造最大5G换新平台，并宣布天猫苏宁将出资 500 亿采购5G智能硬件提升产品丰富度降低5G产品售价。

据悉，双 11 期间通过花呗分期、以旧换新等方式有望实现每天 5 块钱用最新5G手机。数据显示，第一批5G手机上市后，“5G手机”的搜索量在天猫搜增长了 27 倍。每卖出 10 台5G产品就有 8 台出自天猫。

2019 年作为5G元年，从概念到正式商用，正在掀起一轮“追新热潮”。今年 6 月，我国正式发布5G商用牌照。目前，国内三大运营商积极布局5G网络建设。中国移动规划在 2019 年完成5G基站建设 3 万至 5 万个，5G投资约为 172 亿元;中国电信 2019 年5G基站建设计划为 2 万个，5G投资额为 90 亿元;中国联通 2019 年计划投资 60 亿至 80 亿元。

中国通信院发布的报告显示，预计 2020 年至 2025 年期间，我国5G商用直接带动的经济总产出达10. 6 万亿元，直接创造的增加值达3. 3 万亿元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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