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张一鸣在南开大学设立“南开大学创新基金” 并捐赠1亿元

2019-10-15 15:45 稿源：站长之家  0条评论
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张一鸣，今日头条

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:南开大学教育基金会公众号消息， 10 月 10 日，字节跳动创始人、CEO张一鸣校友回到母校，校党委书记杨庆山会见了张一鸣一行，双方就创立南开大学创新基金项目进行了交流。作为创新基金的发起人，张一鸣向该基金捐赠 1 亿元。杨庆山向张一鸣颁发捐赠纪念牌。

张一鸣表示，南开大学是自己的母校，自己在南开留下了很多难忘回忆。创新基金的设立，是希望为学校创新氛围的营造起到积极作用，进一步提升师生创新创业的积极性，为此，他还特地去剑桥考察了剑桥创新基金的运作情况。感谢母校和文中学长对创新基金设立的大力支持和肯定。此外，为支持学校师资和人才队伍建设，张一鸣向南开人才建设基金捐赠 1000 万元。

资料显示，张一鸣 1983 年出生于福建龙岩，北京字节跳动科技有限公司创始人、CEO，今日头条创始人、原CEO。张一鸣 2005 年毕业于南开大学软件工程专业，曾参与创建酷讯、九九房等多家互联网公司，历任酷讯技术委员会主席、九九房创始人兼CEO。 2012 年，张一鸣创办字节跳动。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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