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FF：创始人贾跃亭已在美国正式申请个人破产重组

2019-10-14 15:24 稿源：站长之家  0条评论
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FF91，贾跃亭

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:今日，贾跃亭债务处理小组方面发布《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明称，贾跃亭已于美国当地时间 10 月 13 日根据美国相关法律第 11 章（chapter 11）主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。该方案完成后，贾跃亭先生将不再持有任何法拉第未来的控股母公司Smart King股权。

今年 8 月，FF表示，正在启动一项重组计划，可能会重组为合资公司。贾跃亭正试图设立一个信托基金来偿还他的全部债务，包括他的个人债务和公司债务。贾跃亭将辞去其CEO职务，并出售其持有的部分FF股份，该基金将由贾跃亭持有的FF股份提供资金。

9 月 3 日，FF发布微博宣布毕福康加入FF成为全球CEO，创始人贾跃亭将继任CPUO(首席产品和用户官)。FF表示，贾跃亭过去两年来通过多种方式已陆续偿还超过 30 亿美金的国内债务，还债信托基金的设立就是为了尽快彻底解决债务问题。

QQ截图20191014152915.jpg

以下为FF声明全文：

为彻底解决个人国内债务问题，Faraday Future创始人兼CPUO贾跃亭先生已经在美国申请个人破产重组（Chapter 11），并成立由债权人委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托。该方案完成后，贾跃亭先生将把其在Smart King有限公司(Faraday Future全球控股公司)的所有股权转让给债权人信托基金，以更好地保护债权人利益并偿还余下债务。

本方案不会影响FF的日常运营，并且会对FF产生多重利好：

贾跃亭先生个人债务问题有望就此解决，这将会是FF尽快完成股权融资和IPO目标的重大利好，FF推行的中美双主场战略也将得到更好的落实和推进。

贾跃亭先生将继续以公司创始人和CPUO的身份带领FF团队并履行相关职务以完成战略目标，实现FF股权资产价值和债权人信托资产价值最大化，让所有利益相关方一同受益；

本次重组不会影响员工股票期权或员工股票期权行使后获得的FF股份的所有权，FF将继续通过员工持股方案持续吸引精英人才的加盟。

Faraday Future

2019 年 10 月 14 日


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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