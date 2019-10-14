中国行业演出协会辟谣网络主播持证上岗：不存在该情况

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:近日，有媒体报道称，网络主播可以持证上岗了，成都和北京、上海、杭州等十个城市成为全国首批网络主播持证上岗试点城市。凡有志于此的主播和准主播们都可以参加该项目的培训，考试合格后将取得《网络节目主持人岗位合格证》。人社部目前正在就将网络主播职业纳入新职业目录向社会广泛征求意见。

针对上述报道，中国行业演出协会发布声明回应称，目前，网络表演(直播)领域没有行业统一的职业认证体系，不存在从业准入门槛或所谓“持证上岗”的情况。

以下为中国行业演出协会声明全文：

关于“网络主播持证上岗”的声明

近年来，国务院多次下发文件，压缩和清理各行业的职业资格许可和认定事项，推进“放管服”改革。目前，网络表演(直播)领域没有行业统一的职业认证体系，不存在从业准入门槛或所谓“持证上岗”的情况。

本会正在积极探索旨在提高网络表演者素养和能力、推动专业化发展的培训体系，为主播的职业发展提供优质服务。请广大网络直播从业者对各类培训、考试信息理性判断，避免上当受骗、蒙受经济损失。









