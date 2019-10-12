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见闻

英国女子乘车用Apple Pay付款 却因iphone没电导致被指控犯罪

2019-10-12 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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苹果支付 Apple Pay

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:现在出门带一部手机似乎就能解决所有支付问题，不过有时候带些现金在身上还是最为安全的。《金融时报》作家Jemima Kelly就因为手机没电，用Apple Pay支付带来了很大的麻烦。

zdnet报道，Kelly经常不带钱包出门，一次搭乘伦敦的公共汽车，用Apple Pay支付乘车费用。尴尬的是，在她支付后，发现iphone手机没电了，因此不能证明自己已经付过钱。

于是，Kelly给出了个人详细信息并猜测交通公司的电脑上有她诚实的记录。但是后来她被指控没有提供付款证明，并被迫要求将在 21 天内出庭认罪或不认罪。

尽管Kelly出示了一份银行对账单，证明她已经付款。但是这家伦敦交通公司坚持认为证据不够。结果就是Kelly被法院判有罪，并罚款476. 50 英镑，可以说是相当冤枉了。

之后，Kelly花了几个月的时间向法院提起上诉，让法官撤销了对她的定罪。虽然说Kelly的遭遇是一场意外，但同时也反映了移动支付有时并不是万能的，我们不应该完全依赖自己的手机。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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