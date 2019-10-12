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安全公司披露容易遭“Simjacker”漏洞攻击的29个国家

2019-10-12 16:36 稿源：站长之家  0条评论
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黑客 代码 安全漏洞 程序

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:今年 9 月份，网络安全公司Adaptive Mobile发现了SIM卡存在一个严重的漏洞“Simjacker”，今天该公司公布了一份容易受到Simjacker攻击的的国家名单，包括了五大洲的 29 个国家。

尽管Simjacker允许大范围攻击，但Adaptive Mobile表示，该攻击仅用于跟踪用户的位置。此前，该安全公司指出，“Simjacker”的漏洞被一家间谍软件供应商利用了至少两年的时间， 

据介绍，Simjacker”漏洞攻击包括向手机发送一条短信，短信中包含一种特定类型的类似间谍软件的代码，然后手机会指示手机内的SIM卡控制手机，检索并执行敏感命令。这一漏洞存在于称为 S@T的浏览器中，该浏览器作为GSM 普遍使用的手机应用工具包(STK)的一部分，嵌入大多数手机SIM卡中，为客户提供增值服务。 

容易受到Simjacker攻击的的国家具体名单如下：

中美洲：

墨西哥、危地马拉、伯利兹、多米尼加共和国、萨尔瓦多、洪都拉斯、巴拿马、尼加拉瓜、哥斯达黎加

南美洲：

巴西、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、智利、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭

非洲：

科特迪瓦、加纳、贝宁、尼日利亚、喀麦隆

欧洲：

意大利、保加利亚、塞浦路斯

亚洲：

沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、巴勒斯坦

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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