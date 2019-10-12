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报告：比特币仍然是网络罪犯首选的加密货币

2019-10-12 14:47 稿源：站长之家  0条评论
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比特币

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:比特币可以说是最广为人知的的加密货币，并且经常在暗网黑市上用来当做交易的货币。

 据tradearabia报道，根据欧洲刑警组织(Europol)最近发布的报告显示，比特币仍然是网络罪犯首选的加密货币。虽然像门罗币等代币试图以专注于提供尽可能高程度的隐私有很大的吸引力，但这些替代加密货币似乎无法在网络效应、品牌认知度和普遍熟悉程度等关键领域与比特币竞争。

 报告表示，“比特币仍然是最常用的货币，人们认为是客户群熟悉程度的结果。”

 值得注意的是，The Block最近的研究中也发现类似结论，其分析的 31 个暗网市场中，约91%的暗网市场接受比特币。报告还称，比特币等加密货币在地下经济中发挥着重要作用，并被用于大多数网上犯罪分子之间(C2C)支付。

 犯罪分子利用加密货币的具体情况包括勒索软件、DDoS勒索、加密劫持和暗网市场。欧洲刑警组织的报告还补充称，在线欺诈者正越来越多地从传统支付方式转向比特币。

 随着欧盟第五项反洗钱指令(AMLD 5)相关政策将于 2019 年底生效，欧洲刑警组织预计，希望保护其金融隐私的加密货币用户将转向点对点交易系统。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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