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安兔兔公布 9 月份 iOS 设备性能排行榜，最强不是 iPhone 11

2019-10-12 14:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10 月 12 日消息：日前安兔兔根据后台统计数据，公布了 2019 年 9 月份 iOS 设备性能排行榜。安兔兔列出了苹果最强的 10 款 iOS / iPadOS 产品，看看那一款设备最强大。

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安兔兔的 iOS 10 大设备各自搭载的处理器：

1：iPad Pro (11 英寸)版本A12X Bionic处理器

2：iPad Pro ( 12. 9 英寸)版本A12X Bionic处理器

3：iPhone 11 Pro使用A13 Bionic处理器

4：iPhone 11 Pro Max使用A13 Bionic处理器

5：iPhone11 使用A13 Bionic处理器

6：iPad Air3 使用A12 Bionic处理器

7：iPad mini5 使用A12 Bionic处理器

8：iPhone XS Max使用A12 Bionic处理器

9：iPhone XS使用A12 Bionic处理器

10：iPhone XR使用A12 Bionic处理器

在 iOS 设备性能排行榜中，最受关注的 iPhone 11 系列毫无悬念的上榜，其中 iPhone 11 Pro 以 454275 的成绩排在三款新品之首，之后分别是 iPhone 11 Pro Max 和 iPhone 11，三者差距并不大。

不过值得一提的是，全新的 iPhone 11 系列并未占据榜首，两款 iPad Pro 凭借高达 55 万分的成绩继续坐稳榜单头名。

可以看到，使用 A12X 的 iPad Pro 产品，比 iPhone 11 系列都要强 20% 以上，相信主要原因，就是多核心的设计，而 iPad Air 3 使用的 A12 比 iPhone XS 系列强 10%，相信是因为频率的影响。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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