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华为否认10月17日将发布首款鸿蒙系统手机

2019-10-12 13:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:近日，有媒体报道称，华为已经向法国媒体发出了邀请函，表示将于 10 月 17 日举办新品发布会，推出全新系列智能手机，从目前的情况看，其应该是采用了屏下隐藏式前置摄像头设计，同时还有可能搭载鸿蒙系统。

据第一财经报道，对此，华为内部人员称，关于鸿蒙的表述全部都是猜测，打造HMS生态对于华为来说是当务之急，今年年内鸿蒙系统都不会用于手机产品上。华为官方则对这一消息不予回应。

此前，华为创始人任正非在接受采访时表示，鸿蒙操作系统媲美苹果操作系统应该不需要两到三年。自己作为领导人，说话要保守一点，不能把下面人逼得太紧，但对于他们来说，不需要这么长时间。

华为董事长梁华在接受采访时表示：“鸿蒙本来就是为物联网开发的系统，使得在自动驾驶，远程操作医疗环境，提供低时延的一个操作系统。在手机这一块，我们还是要把开放的安卓操作系统和安卓生态作为首选，当然如果说，美国不供应的话，是不是未来可以把鸿蒙发展为手机操作系统，目前还没有这个决定。”

华为消费者业务CEO余承东表示，华为将优先使用安卓系统，如果安卓无法使用了，可以随时启用鸿蒙，从安卓生态迁移到鸿蒙，开发工作非常非常小，一天两天能搞完，因为鸿蒙能实现兼容。余承东透露，第一款搭载鸿蒙系统的手机产品也许会是明年 3 月发布的华为P40。

据此前一份报告显示，鸿蒙系统比安卓快60%。任正非表示，未来华为鸿蒙操作系统将有可能超过安卓或苹果系统。他坦言：就目前而言，鸿蒙系统相较二者而言仍然缺乏良好的应用程序生态系统。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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