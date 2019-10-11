贾跃亭拟申请个人破产重组 将把全部资产以信托转让给债权人

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:据澎湃新闻报道，今日，一位接近贾跃亭债权人的知情人士透露，刚刚收到一份贾跃亭在美国法庭主动申请个人破产重组的文件。

该文件内容显示，贾跃亭将把全部资产通过债权人信托的方式，转让给债权人，该信托由债权人委员会和信托受托人控制和管理。这也意味着，债权人将提前拿到贾跃亭全部资产及其收益权，贾跃亭也不再持有任何电动汽车制造商Faraday Future(FF)股权。

今年 8 月，FF表示，正在启动一项重组计划，可能会重组为合资公司。贾跃亭正试图设立一个信托基金来偿还他的全部债务，包括他的个人债务和公司债务。贾跃亭将辞去其CEO职务，并出售其持有的部分FF股份，该基金将由贾跃亭持有的FF股份提供资金。

9 月 3 日，法拉第未来(FF)发布微博宣布毕福康加入FF成为全球CEO，创始人贾跃亭将继任CPUO(首席产品和用户官)。FF表示，贾跃亭过去两年来通过多种方式已陆续偿还超过 30 亿美金的国内债务，还债信托基金的设立就是为了尽快彻底解决债务问题。

随后，贾跃亭转发了此微博，并评论称，称感谢毕博士在FF关键时刻加盟，愿携手向前，共同实现变革百年汽车产业梦想!之所以放弃一切，只为把FF做成，尽快彻底偿还余下的担保债务。