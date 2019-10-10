任正非谈中国机长：以客户为中心的价值观不动摇

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:昨日，任正非签发电邮谈《中国机长》。任正非在邮件中表示，应对美国的制裁，我们最好的方式是做好自己的事，我们要学习衡水中学，我们改变不了环境，我们可以改变适应这种环境的胜利办法。我们要坚持以客户为中心的价值观不能动摇，不要过度消费国内客户及民众对我们的同情与支持，只能以更优质的服务报答他们。

此外，华为管理顾问田涛表示， 我从中看到的是华为 30 年的苦难史，想到的是一个超级大国对华为的全面围剿，3U8633 安全返航了，华为这架被美国极限打压、围追堵截的弹痕累累的飞机，经过上下一心的团结奋斗，已穿越乌云雷暴，已飞越崇山峻岭。但我们仍然象3U8633 一样，还不知道前面有多少雷电，前途未卜，尚在未定之数。因此，“同志仍需努力”，努力更努力!

资料显示，中国机长于2019年9月30日在中国上映，该片根据2018年5月14日四川航空3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编，讲述了四川航空3U8633航班机组执行航班任务时，在万米高空突遇驾驶舱风挡玻璃爆裂脱落、座舱释压的极端罕见险情，生死关头，英雄机组的正确处置，确保了机上全体人员的生命安全，创造了世界民航史上的奇迹。