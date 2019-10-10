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见闻

OPPO Reno Ace 正式发布：65W 闪充 | 90Hz 电竞屏 | 骁龙 855 Plus

2019-10-10 14:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10 月 10 日消息：今天下午，OPPO 举行 Reno Ace 超玩大会，正式发布 Reno Ace 旗舰新机。

24.【Reno Ace充电技术】.jpg

图片来自 OPPO

Reno Ace 最大的亮点之一是首发 65W SuperVOOC 超级闪充。官方介绍，只需 30 分钟就可以充满等效 4000mAh 容量的 Reno Ace；就算只充电 5 分钟，也足够开黑 2 小时，或者通话 6 小时。另外 Reno Ace 还拥有一块 90Hz 刷新率的电竞级屏幕，它采用了最新的 OLED 发光材质，亮度最高可达 700nits，强光下也能看得清。

26.【90Hz软硬结合更顺畅】在ColorOS 6.1系统上，我们为90Hz屏做了针对性的提升，通过展现符合物理直觉的动画，让动效更优雅，快得恰到好处。配合135Hz的触控采样率，我们优化了与触控、显示相关的底层算法，提升了响应速度；通过逐帧优化画面，减少渲染等待时间，使桌面触控的响应速度最高提升23.4%。.jpg

图片来自 OPPO

主要配置上，OPPO Reno Ace 搭载高通骁龙 855 Plus 旗舰平台，配备 12GB LPDDR 4X 内存+UFS 3.0 闪存，后置 4800 万超清四摄。

此外，Reno Ace 采用了复合碳纤维材料「冰碳」，它在垂直方向上的导热效率是硅脂的 3 倍，可快速将热量导至 VC 均热冷凝铜版，配合多层石墨散热片，能为手机迅速降温，释放手机性能。

价格方面，OPPO Reno Ace8GB+128GB 版售价 3199 元，8GB+256GB 版售价 3399 元，12GB+256GB 版售价 3799 元。

另外在 10 月 17 日当天参与抢先购活动，享受最高 200 元购机优惠，8GB+128GB 版到手价 2999 元，8GB+256GB 版到手价 3199 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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