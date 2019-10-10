OPPO Reno Ace 正式发布：65W 闪充 | 90Hz 电竞屏 | 骁龙 855 Plus

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 10 日消息：今天下午，OPPO 举行 Reno Ace 超玩大会，正式发布 Reno Ace 旗舰新机。

图片来自 OPPO

Reno Ace 最大的亮点之一是首发 65W SuperVOOC 超级闪充。官方介绍，只需 30 分钟就可以充满等效 4000mAh 容量的 Reno Ace；就算只充电 5 分钟，也足够开黑 2 小时，或者通话 6 小时。另外 Reno Ace 还拥有一块 90Hz 刷新率的电竞级屏幕，它采用了最新的 OLED 发光材质，亮度最高可达 700nits，强光下也能看得清。

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主要配置上，OPPO Reno Ace 搭载高通骁龙 855 Plus 旗舰平台，配备 12GB LPDDR 4X 内存+UFS 3.0 闪存，后置 4800 万超清四摄。

此外，Reno Ace 采用了复合碳纤维材料「冰碳」，它在垂直方向上的导热效率是硅脂的 3 倍，可快速将热量导至 VC 均热冷凝铜版，配合多层石墨散热片，能为手机迅速降温，释放手机性能。

价格方面，OPPO Reno Ace8GB+128GB 版售价 3199 元，8GB+256GB 版售价 3399 元，12GB+256GB 版售价 3799 元。

另外在 10 月 17 日当天参与抢先购活动，享受最高 200 元购机优惠，8GB+128GB 版到手价 2999 元，8GB+256GB 版到手价 3199 元。