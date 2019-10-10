任正非：华为鸿蒙媲美苹果操作系统不需要两到三年

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:今日，华为心声社区发布了 9 月 19 日任正非接受美国《财富》杂志采访纪要。

谈及华为生态系统时，任正非表示，从公司长期发展来看，也许是好事。华为规模发展越来越大，命运越来越不能掌握在自己手里，心里会忐忑不安。全球化是美国提出的，但是美国在破坏全球化规则。我一直是亲美的，一直打击我们公司内部的情绪冲动，最近还再次发文，支持内部服务的流程IT部门用“美国砖”、“欧洲砖”、“日本砖”修一个“万里长城”，千方百计地防止内部员工冲动在IT服务上要自主创新，去创造一个自己的内部管理IT平台。这样不仅成本高，而且拖累大。

谈及出售5G技术给美国公司时，任正非表示，这件事情对华为是有利的。一方面缓和了国际关系，另一方面增加了竞争对手。竞争对手如果不强，华为公司也会衰落。从这个角度出发，我们持有完全开放的态度。我们认为，未来信息社会的市场会非常宽广，还有更大的空间，充分容得下多个大公司、千万个小公司服务、竞争。当我们公司在很多领域上称霸世界的时候，可能离死亡也就不远了。

此外，谈及鸿蒙操作系统时，任正非表示，鸿蒙操作系统媲美苹果操作系统应该不需要两到三年。自己作为领导人，说话要保守一点，不能把下面人逼得太紧，但对于他们来说，不需要这么长时间。