三合一！微软可能正开发iOS版综合性Office应用

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:据theinquirer消息，微软正在开发一款综合性Office应用程序来取代iOS上的Word、Excel和Powerpoint。



报道称，这款新的微软Office APP提供了Word、Excel和Powerpoint这三个单独应用所有基本标准功能，但占更小的手机内存。此前，三星商店上线了一款精简版的微软Office套件——Microsoft Office Mobile，允许用户查看文档和编辑Word、Excel和PowerPoint文件。要获得更高级的功能，则需要单独下载完整的应用程序。

消息人士称，微软将推出iOS版的综合Office应用代号为“Unity”，由一个印度开发团队开发设计的，这或许意味着该APP瞄准的是苹果入门级设备。这款新APP可能会率先预装在在 2020 年才推出的Surface Duo设备上。

目前尚不清楚微软将来是否会为Windows系统开发一个综合的Office Mobile 应用。微软官方承认当下并不会将精力用在开发Windows版本的Office Mobile 撒花姑娘，而是优先考虑Win32 应用程序核其它版本的Office应用。