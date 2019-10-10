永辉买菜App将在10月底上线 已在重庆、福州等城市测试

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:据界面新闻报道，目前，永辉买菜App已在重庆、福州、成都三个城市测试。永辉超市相关负责人透露称，永辉买菜App将于 10 月 26 日之后在北京上线。

该负责人表示，永辉mini店以店仓的形式跟它打配合，同时还会根据不同的品类为该平台设立独立的前置仓。按照规划，永辉mini在全国的规划是开设 800 家门店和 200 家独立仓。

据悉，永辉买菜App独立于永辉生活App之外，后者是此前永辉云创打磨的产品。从页面品类设置和界面设计风格看，两个App有部分重叠的内容，如二者都设有“小辉推荐”、“永辉大菜市”等类目，永辉生活App的匹配范围包括永辉Brovo、超级物种、永辉生活超市、永辉Mini在内永辉旗下所有子业态门店，系统会根据下单者的位置自动匹配。

此外，“永辉买菜”APP 介绍显示，永辉已在全国 8 个城市建立了 165 个社区配送中心，保证 30 分钟~1 小时内，将商品送到 3 公里范围内的用户手里。APP品类包括了新鲜水果、时令鲜蔬、禽鱼肉类、纸品清洁、母婴用品、个护美妆、家居日用等品类。



