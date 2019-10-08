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冯提莫宣布与斗鱼合约到期 将暂停直播

2019-10-08 16:40 稿源：站长之家  0条评论
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冯提莫，斗鱼，女主播，歌姬

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日 消息：今日，知名网红主播冯提莫在微博上宣布与斗鱼的合约到期，将暂停直播。

冯提莫表示，2019 年 9 月 30 日我和斗鱼的直播合约已经圆满到期。目前和各个平台还在对未来的合作洽谈中～所以最近直播需要暂停下，一旦定下来我会马上通知大家。

此外，她还特地发文致谢平台，感恩过去的五年和平台和大家一同的成长，未来的提莫一定会更加精彩，全国签售会十月份的城市已经公布。

QQ截图20191008162215.jpg

资料显示，2014 年，冯提莫入驻斗鱼，正式开启网络主播生涯。经过不断积攒的人气，现已累计坐拥 6000 万粉丝，并受邀担任了 2018 年重庆共青团宣传工作推广大使。

五年时间，她发行了《小倔强》、《三局两胜》等十余首大热单曲，推出了《冯提莫》、《莫须有》两张唱片专辑，并在 2019 年成功举办了“无界”冯提莫个人演唱会。其中 2018 年发行的《佛系少女》火遍大街小巷，成为该年度人气与热度并存的热歌。该歌曲还一举摘得了“第 24 届东方风云榜十大金曲”、“流行音乐年度盛典内地年度热门单曲”两项大奖。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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