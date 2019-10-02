36氪赴美提交招股书：上半年净亏损4550万元

站长之家(ChinaZ.com) 10月2日 消息：36 氪媒体业务于周一向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1)。 36 氪控股计划通过首次公开募股(IPO)募集最多 1 亿美元资金，投行瑞士信贷和中金公司将担任本次首次公开招股的联席主承销商。

36 氪在招股书中披露该公司的财务信息称，该公司 2018 年营收为人民币2. 991 亿元(约合 4360 万美元)，与 2017 年的人民币1. 205 亿元相比增长148.2%。在截至 2019 年 6 月 30 日的 6 个月， 36 氪的营收为人民币2. 019 亿元(约合 2940 万美元)，与 2018 年同期的人民币 7240 万元相比增长178.7%。

36 氪 2018 年的净利润为人民币 4050 万元(约合 590 万美元)，与 2017 年的人民币 790 万元相比增长411.4%; 2018 年的净利润率为13.5%，高于 2017 年的6.6%。在截至 2018 年 6 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日的 6 个月， 36 氪的净亏损分别为人民币 830 万元和人民币 4550 万元(约合 660 万美元)。

在这份招股书中， 36 氪还披露了公司高管和董事的持股信息：首席执行官及联席董事长冯大刚实益持有164，445， 601 股普通股，持股比例为17.5%;创始人及联席董事长刘成城实益持有58，749， 000 股普通股，持股比例为6.2%;董事左凌烨持有62，688， 000 股普通股，持股比例为6.7%。