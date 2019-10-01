网易有道递交招股书：丁磊持股30% 上半年净亏1.68亿元

站长之家(ChinaZ.com) 10月1日 消息:今日，网易有道正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书，计划通过首次公开募股(IPO)募集最多 3 亿美元资金。根据招股书显示，网易有道计划申请将代表其A类普通股的美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“DAO”。



招股书显示，在截至 2019 年 6 月 30 日的上半年，有道营收达到人民币5. 485 亿元(约合 7990 万美元)，较去年同期的人民币3. 272 亿元增长67.7%;有道 2018 年上半年和 2019 年上半年的净亏损分别为人民币 8280 万元和人民币1. 679 亿元(约合 2450 万美元)。

有道 2018 年的净营收为诶人民币7. 316 亿元(约合1. 066 亿美元)，较上年的人民币4. 557 亿元增长60.5%;有道 2018 年净亏损为人民币2. 093 亿元(约合 3050 万美元)，较亏损幅度较上年的净亏损人民币1. 639 亿元扩大。

在持股方面，网易公司持有网易有道66.2%股份，为控股股东，其中，丁磊持有30.1%股份，为最大个人股东，网易有道CEO周枫持股20.6%，网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。