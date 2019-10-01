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苹果发布iOS 13.1.2、iPadOS 13.1.2更新 修复多个问题

2019-10-01 12:43 稿源：站长之家  0条评论
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ios13 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 10月1日 消息:继前不久苹果发布iOS 13.1. 1之后，该公司今日再次发布了iOS 13.1. 2 和iPad OS 13.1.2，这已经 iOS 13 系统发布以来第三次更新了，同样是解决一些系统问题。

据悉，本次更新并未增加新功能主要是解决一些小问题，例如之前第三方键盘插件即使在没有通过“完全访问”的情况下，也可以获得全部访问权限。更新内容包括修复包括与摄像头、iCloud 备份、闪光灯等相关的 Bug。

根据苹果的更新日志可知，此次更新修复了多个问题，包括与摄像头、iCloud 备份、闪光灯等相关的 Bug。具体如下：

- 修复了成功备份后，iCloud 备份进度条仍然继续的问题

- 修复了相机可能无法工作的问题

- 解决了手电筒无法激活的问题

- 解决了可能导致显示屏校准数据丢失的问题

- 解决了快捷指令无法在 HomePod 上运行的问题

- 解决了蓝牙与某些汽车无法连接的问题

与 iPadOS 相关的更新包括：

- 修复了成功备份后，iCloud 备份进度条仍然继续的问题

- 解决了快捷指令无法在 HomePod 上运行的问题

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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