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深圳控烟新规10月起实施 违规最高将罚500元

2019-09-30 16:07 稿源：站长之家  0条评论
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电子烟，吸烟

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:据澎湃新闻报道，今日，深圳市控烟办透露称，新版《控烟条例》首次将电子烟纳入控烟管理。而公交站台、旅游景点等场所也将控烟，违反者最高可罚 500 元。具体为：在禁烟场所吸烟，执法人员即可处 50 元罚款并当场收缴；拒不改正的，处 200 元罚款；有阻碍执法等情形的，处 500 元罚款。

新版《控烟条例》明确规定，烟草制品是指全部或者部分由烟草作为原材料生产的供抽吸、吸吮、咀嚼或者鼻吸的制品以及电子烟。吸烟，是指使用电子烟、持有点燃或者加热不燃烧的其他烟草制品。

在室外禁烟场所上，新版《控烟条例》将七类禁烟场所增加至九类。其中，公共交通运输站站楼行人出入口外侧五米范围内以及公共交通工具室外站台和等候队伍所在区域列入“禁烟区”，这也意味着公共汽车、长途客车、出租汽车、地铁、船舶、民用航空器等公共交通工具室外站台和等候队伍所在区域将全面禁烟。

此外，学校、公园、医疗卫生机构、公园、旅游景点、体育场馆等场所行人出入口外侧的等候队伍所在区域和室外购票区域，也纳入“禁烟区”。与此同时，为保护未成年人免受烟草制品的影响，新版《控烟条例》也要求“中小学校、青少年宫出入口路程距离五十米范围内不得销售烟草制品。”

据悉，新修订的《深圳经济特区控制吸烟条例》将于 10 月 1 日起正式实施。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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