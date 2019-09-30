“扫一扫”分享到微信

见闻

三大运营商陆续开启5G套餐预约活动 最高可享7折优惠

2019-09-30 15:19 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

运营商，不限量，流量，电信

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:今日，中国联通中国电信陆续宣布开启5G套餐预约活动。中国联通与中国电信5G套餐网龄折扣方式一致，皆为网龄 3 年及以上用户享 7 折优惠，网龄 3 年以内及新入网用户享 8 折优惠。数据显示，电信5G套餐预约人数已超 50 万，而联通为超 60 万。

随着中国联通与中国电信开启5G套餐预约活动，目前三大运营商皆开启了5G套餐预约活动。

9 月 20 日，中国移动名为“精彩相约点亮5G”的预约活动在中国移动APP的5G专区上线。目前，全国已经有超过380万用户参与了移动5G预约活动。

据介绍，移动用户可通过短信、“中国移动”App、扫二维码三种方式参与5G商用预约活动，预约可享受5G手机优惠购、5G套餐折扣享、5G业务鲜体验等优惠待遇。

套餐折扣优惠方面，活动页面显示，客户自领取5G套餐折扣优惠之日起三个月内如订购中国移动全网统一套餐，则订购后可连续 6 个月享受套餐费折扣。网龄越长优惠越多，网龄 5 年及以上享 7 折优惠，网龄 5 年以内享 8 折优惠。

购机优惠方面，目前仅支持 3 款5G手机。其中即将上市的小米9Pro5G版可优惠 300 元，中国移动的先行者X1、三星NOTE10+5G版可优惠 500 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

加密货币 加密货币税收

美国国税局新报告：对加密货币逃货币税行为表示担忧

· 加密货币 加密货币税收
iphone 指纹识别 TouchID

iphone或恢复指纹识别功能 Touch ID团队未解散

· iphone 指纹识别 TouchID
苹果 iPhone11 iPhone11系列多款缺货

iPhone11系列多款缺货 绿色版要等一个月

· 苹果 iPhone11 iPhone11系列多款缺货
阿里 三维家 阿里巴巴

阿里巴巴投资广东三维家信息科技有限公司 成后者大股东

· 阿里 三维家 阿里巴巴
电商平台 代相亲

电商平台长假代相亲服务火爆 2小时600元，需排队预约

· 电商平台 代相亲
海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅

海底捞取消大学生69折 网友：幸好不是大学生很多年

· 海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅
三星 三星长女离婚 李富真

生活比电视剧狗血！三星长女离婚男方获141亿分手费仍不满

· 三星 三星长女离婚 李富真
iPhone11 视频 方便面修iPhone11

中国小哥用方便面修iPhone11震惊老外 网友：手艺满分

· iPhone11 视频 方便面修iPhone11
共享充电宝 街电 小电

共享充电宝告别1元时代 网友感慨：充电宝自由正在远去

· 共享充电宝 街电 小电
周琦 百科词条 网络暴力

周琦百科词条被官方锁定 网友：别让批评成为网络暴力

· 周琦 百科词条 网络暴力
查看更多
﻿

编辑推荐

iPhone12 概念渲染图赏：无刘海 + iPhone 4 边框设计

[数码日爆]· 09月30日

上海首届网络举报宣传月收官 累计约谈网站34家

[动态]· 09月30日

特斯拉上海工厂10月14日全面投产？官方：尚未发布消息

[动态]· 09月30日

乘着大兴国际机场东风 华为、格力、安吉尔等国民品牌吸引全

[传媒]· 09月30日

iphone或恢复指纹识别功能 Touch ID团队未解散

[见闻]· 09月30日

iPhone11系列多款缺货 绿色版要等一个月

[见闻]· 09月30日

深圳控烟新规10月起实施 违规最高将罚500元

[见闻]· 09月30日

会玩！日本星巴克推了款特殊的笔 可用于支付饮料费用

[见闻]· 09月30日