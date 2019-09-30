三大运营商陆续开启5G套餐预约活动 最高可享7折优惠

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:今日，中国联通与中国电信陆续宣布开启5G套餐预约活动。中国联通与中国电信5G套餐网龄折扣方式一致，皆为网龄 3 年及以上用户享 7 折优惠，网龄 3 年以内及新入网用户享 8 折优惠。数据显示，电信5G套餐预约人数已超 50 万，而联通为超 60 万。

随着中国联通与中国电信开启5G套餐预约活动，目前三大运营商皆开启了5G套餐预约活动。

9 月 20 日，中国移动名为“精彩相约点亮5G”的预约活动在中国移动APP的5G专区上线。目前，全国已经有超过380万用户参与了移动5G预约活动。

据介绍，移动用户可通过短信、“中国移动”App、扫二维码三种方式参与5G商用预约活动，预约可享受5G手机优惠购、5G套餐折扣享、5G业务鲜体验等优惠待遇。

套餐折扣优惠方面，活动页面显示，客户自领取5G套餐折扣优惠之日起三个月内如订购中国移动全网统一套餐，则订购后可连续 6 个月享受套餐费折扣。网龄越长优惠越多，网龄 5 年及以上享 7 折优惠，网龄 5 年以内享 8 折优惠。

购机优惠方面，目前仅支持 3 款5G手机。其中即将上市的小米9Pro5G版可优惠 300 元，中国移动的先行者X1、三星NOTE10+5G版可优惠 500 元。