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滴滴自动驾驶获得苏州路测牌照 已在苏州组建研发团队

2019-09-27 14:23 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:昨日，滴滴自动驾驶宣布获得江苏省苏州公安局颁发的路测牌照，将在苏州区域内开展自动驾驶公开道路测试，滴滴已在苏州组建研发团队，并开展相关研究工作。据悉，此前滴滴已经分别在美国加州，北京以及上海获得路测资格。

在8月29日的  2019 世界人工智能大会上，滴滴出行CEO程维表示，下一步滴滴将推动自动驾驶技术进入日常生活，将加速推动滴滴自动驾驶在上海载人测试，并邀请普通用户参与体验。滴滴出行CTO兼自动驾驶公司CEO张博表示，希望尽快在上海嘉定开放自动驾驶载人测试，预计自动驾驶测试车辆将达到 30 辆，订单距离可超过 10 公里。

此前，据21世纪经济报道消息，滴滴将在上海落地自动驾驶出行服务，时间点预计在明年年初。据悉，滴滴将投入 30 辆L4+级别的自动驾驶车辆，在特定的真实出行场景中进行“预商业化”。

8 月 5 日，滴滴出行宣布旗下自动驾驶部门升级为独立公司。滴滴出行CTO张博兼任自动驾驶新公司CEO。新成立的自动驾驶公司将整合滴滴出行平台资源和原有技术优势，持续加大核心技术研发投入，深入拓展与汽车上下游产业链合作，同时与政府及社会各界积极探讨推动自动驾驶落地。


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