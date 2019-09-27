优酷上线互动内容平台 入局互动视频

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:9 月 23 日，优酷互动内容平台正式上线（icp.youku.com/guideline），并公布了优酷互动视频创作标准和互动内容技术标准，为创作者提供内容创作流程、平台账号开通、互动播放系统介绍及技术规范等指引，旨在打造功能全面、使用便捷的互动内容创作平台，为创作者提供互动内容生产的一站式支持。

此外，优酷还表示将针对互动内容提供了 10 亿元创作基金，鼓励优秀的内容供应商与优酷形成紧密合作，并结合阿里大文娱的资源助力互动内容宣发，为互动内容创作者提供及时回款和多元化收益方式。

此前，爱奇艺、B站、腾讯视频在内的视频平台均上线了互动视频。

5 月，爱奇艺在世界大会上发布了互动视频标准，表示计划推出首个互动视频平台，并在现场展示了基于互动视频标准制作的带入式互动影视作品《他的微笑》预告片。

7 月，腾讯视频正式发布互动视频技术标准，推出一站式互动视频的开放平台。腾讯表示，互动视频标准提供了从互动视频理念到创作流程以及互动视频平台使用流程等的一系列指引，让创作者和开发者可以通过互动视频平台实现一站式的互动内容生产、创作、发布和数据监控。在内容方面，腾讯视频推出包括《我+》《拳拳四重奏》《财从天降》《紫川》等更多互动影像作品。

7 月 8 日，B站上线“互动视频”功能。UP主可制作包含不同选项的互动式视频，用户则可以通过播放器做出选择，触发多重剧情和结局。 8 月 19 日，哔哩哔哩宣布互动视频功能正式公测，每位UP主可进入WEB端创作中心点击“投稿”——“互动视频投稿”即可直接投稿互动视频。目前，B站的互动视频可在Web电脑端和手机端观看，手机端需升级至5. 44 以上版本。



