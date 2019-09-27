苹果或在2020年发布无刘海iPhone 网友：缩小版ipad pro？

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:iPhone11 和iPhone11Pro上市仅几天后，有关明年苹果手机新型号设计的泄漏和猜测已经开始。据美国苹果资讯网站MacRumors报道， 2020 年的苹果5G iPhone可能会借鉴iPad Pro采用无刘海屏幕。

报道称，苹果已经制作了6. 7 英寸屏幕 iPhone的原型。新机借鉴 ipad Pro的设计，屏幕上没有刘海，用于人脸识别的原深感镜头等部件将被缩小，安置在显示屏上方的边框中。信息透露者和概念艺术家Ben Gaskin制作了渲染图，并表示该机将在 2020 年发布。

这并不是我们第一次听说6. 7 英寸的iPhone。今年早些时候，知名分析师郭明錤也曾表示，苹果计划在 2020 年发布5. 4 英寸、6. 1 英寸和6. 7 英寸的iPhone，所有这些手机都采用OLED显示屏，并支持5G技术。

而本周早些时候，郭明錤还发布了一份报告，称苹果正计划恢复iPhone4 的不锈钢框架设计旨在提高5G天线的性能。

对此，有网友表示期待，称这才是全面屏该有的样子。不过也有网友表示已经习惯了水滴屏，并直言这不就是缩小版ipad pro？