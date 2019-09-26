华为余承东吐槽苹果续航：带充电宝的一般都是iPhone用户

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:今日，华为在上海正式发布了Mate30 系列的国行版，包括Mate 30、Mate 30 5G、Mate 30 Pro、Mate 30 Pro 5G、Mate 30 RS保时捷设计等不同型号。

以上型号手机售价分别为：Mate 30：6GB+128GB3999 元、8GB+128GB4299 元、Mate 30 Pro：8GB+128GB5799 元、8GB+256GB6299 元、Mate 30 5G：8GB+128GB4999 元、8GB+256GB5499 、Mate 30 Pro 5G：8GB+256GB6899 元、8GB+512GB7899 元、Mate 30 RS保时捷设计：12GB+512GB12999 元。

在发布会上，华为消费者业务CEO余承东谈到华为续航能力和超级快充，他表示用华为手机基本上不需要充电宝，被吐槽带充电宝的一般都是iPhone用户和其他用户。

此外，余承东还表示，麒麟 990 芯片在硬件算力、定点能力等AI性能方面超过苹果的A13 芯片。 iPhone 11 Pro系列的三摄方案是向华为学习，华为引领了设计。