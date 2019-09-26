任正非对话英美人工智能专家：应该将5G技术授权给美国公司

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:今日，华为创始人、CEO任正非和华为公司战略部总裁张文林一起，与美国著名计算机科学家Jerry Kaplan和英国皇家工程院院士Peter Cochrane进行“咖啡对谈”。

在对话中，任正非表示，人类社会今天正处在新理论、新技术爆发的前夜，在这个时代大规模的新技术都会在未来20、 30 年产生突破，跨学科领域的突破或者单学科技术的突破，给人类带来新的机会。

在谈及“5G技术授权”一事时，任正非表示，我们不是授权给所有的西方公司，我们是授权给一家西方公司，独家让这家公司来获得我们的许可，我们觉得这一家公司应该是美国公司。

任正非解释称，欧洲、韩国和日本都有自己的5G，而美国现在缺这个东西，我们应该独家许可给美国公司获得这个东西，而且它可以在全世界跟我们竞争，不是仅限定在美国市场范围，它可以在全世界范围共同竞争。任正非认为，竞争对手会产生威胁，会带来鞭策，促使前进。任正非称，真把华为打垮我才真高兴，说明世界就更加伟大、更加强大了。

此外，在谈及鸿蒙系统时，任正非表示，鸿蒙是否会走向终端服务，我们还在考虑中。如果美国GMS还是不能给我们开放，我们可能要自己在这个问题上做出一些努力。