“扫一扫”分享到微信

见闻

任正非对话英美人工智能专家：应该将5G技术授权给美国公司

2019-09-26 16:13 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

任正非，华为

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:今日，华为创始人、CEO任正非和华为公司战略部总裁张文林一起，与美国著名计算机科学家Jerry Kaplan和英国皇家工程院院士Peter Cochrane进行“咖啡对谈”。

在对话中，任正非表示，人类社会今天正处在新理论、新技术爆发的前夜，在这个时代大规模的新技术都会在未来20、 30 年产生突破，跨学科领域的突破或者单学科技术的突破，给人类带来新的机会。

在谈及“5G技术授权”一事时，任正非表示，我们不是授权给所有的西方公司，我们是授权给一家西方公司，独家让这家公司来获得我们的许可，我们觉得这一家公司应该是美国公司。

任正非解释称，欧洲、韩国和日本都有自己的5G，而美国现在缺这个东西，我们应该独家许可给美国公司获得这个东西，而且它可以在全世界跟我们竞争，不是仅限定在美国市场范围，它可以在全世界范围共同竞争。任正非认为，竞争对手会产生威胁，会带来鞭策，促使前进。任正非称，真把华为打垮我才真高兴，说明世界就更加伟大、更加强大了。

此外，在谈及鸿蒙系统时，任正非表示，鸿蒙是否会走向终端服务，我们还在考虑中。如果美国GMS还是不能给我们开放，我们可能要自己在这个问题上做出一些努力。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Bakkt 比特币期货 假冒网站

Bakkt才推比特币期货不久，诈骗分子迅速推出假冒网站

· Bakkt 比特币期货 假冒网站
区块链 疫苗 首例上链疫苗 云栖大会

首例上链疫苗完成试点 扫码即可查看信息

· 区块链 疫苗 首例上链疫苗
阿里云 云栖大会 Facebook PyTorch AI

阿里云与Facebook达成合作 降低AI开发和应用门槛

· 阿里云 云栖大会 Facebook
瑞幸咖啡 路易达孚 果汁 咖啡

瑞幸咖啡与路易达孚达成合作 双方将成立果汁合资公司

· 瑞幸咖啡 路易达孚 果汁
iPhone11 视频 方便面修iPhone11

中国小哥用方便面修iPhone11震惊老外 网友：手艺满分

· iPhone11 视频 方便面修iPhone11
共享充电宝 街电 小电

共享充电宝告别1元时代 网友感慨：充电宝自由正在远去

· 共享充电宝 街电 小电
周琦 百科词条 网络暴力

周琦百科词条被官方锁定 网友：别让批评成为网络暴力

· 周琦 百科词条 网络暴力
微信朋友圈 老赖 小程序 法院用微信朋友圈曝光老赖

法院用微信朋友圈曝光老赖 网友：建议全国推广

· 微信朋友圈 老赖 小程序
周杰伦新歌 周杰伦说好不哭 哈苏相机

周杰伦新歌带动哈苏相机搜索量大涨 价格高昂让网友却步

· 周杰伦新歌 周杰伦说好不哭 哈苏相机
阿里巴巴 阿里巴巴20周年 马云 阿里员工年会吐槽加班多

阿里员工年会吐槽加班多 塑料同事爱也被编进歌曲

· 阿里巴巴 阿里巴巴20周年 马云
查看更多
﻿

编辑推荐

任正非对话英美人工智能专家：应将5G技术授权给美国公司

[见闻]· 09月26日

首例上链疫苗完成试点 扫码即可查看信息

[见闻]· 09月26日

阿里云与Facebook达成合作 降低AI开发和应用门槛

[见闻]· 09月26日

谷歌商店部分APP利用“试用期”陷阱向用户恶意收费

[见闻]· 09月26日

余承东：华为Mate30 Pro流畅性首超苹果

[见闻]· 09月26日

妥协！谷歌将根据新版权法调整法国新闻搜索结果

[见闻]· 09月26日

百度自动驾驶出租车队亮相长沙 首批45辆试运营

[见闻]· 09月26日

途歌官网(mytogo.com)已无法打开 此前被列入失信名单

[见闻]· 09月26日