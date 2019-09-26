商务印书馆回应现代汉语词典APP收费98元：内容丰富 众多功能属于二次开发

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:近日，《现代汉语词典》App内购价格 98 元，收费贵于同款纸质书一事，引发了网友热议。据悉，用户如不内购，该APP每天只能免费查找两个词语。

据南方都市报报道，对此，商务印书馆数字出版中心负责人表示，《现代汉语词典》App不仅是纸质书的简单电子化，很多内容及功能属于二次开发，涉及多项费用，比纸质版本的内容丰富很多且无任何广告。该负责人称，将吸收公众提出的按月付费或按年付费的建议，未来有的工具书将收取年费。

资料显示，《现代汉语词典》APP于 8 月 22 日在第 26 届北京国际图书博览会上正式发布。《现代汉语词典》APP开发了独具特色的智能词典助手功能，提供快捷查询功能，包括词语辨析、近义反义词、格式词语、词语/成语接龙、组词、部首、笔顺 7 个板块。《现代汉语词典》APP新增了手写输入查询、语音输入查询、摄像头组词查询等数字化检索方式。同时，APP实现了全文任意字词“即点即查”。同时，中央电视台著名新闻主播李瑞英还为此制作了全词典 69000 个字词的标准普通话音频。