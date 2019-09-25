中国邮政与小米达成合作 小米商品将引入邮乐网平台

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日，中国邮政集团公司与小米集团达成战略合作。在金融业务方面，邮储银行将与小米集团在消费金融场景融合、产品研发、风险建模以及授信、快捷支付、联合营销、信用卡、供应链金融等方面开展合作。

在快递物流方面，小米集团将充分利用邮政优势资源，与中国邮政开展更广泛的业务交流与合作。中国邮政将为小米集团提供仓储、物流及快递配送和行政办公类文件、物品寄递等服务。

在邮政业务方面，双方将开展网点资源和业务合作，提升渠道产品销售能力和市场份额;利用中国邮政丰富的线上、线下媒体资源、渠道资源及活动落地能力为小米集团进行媒体宣传及活动策划执行;在“小米有品”平台销售双方合作开发或中国集邮总公司自主开发的文创产品;中国邮政为小米集团提供政务、精品图书、数字媒体产品发行服务。

在电商分销方面，小米集团将手机电子类产品、生态链企业产品等优势领域商品引入邮乐网平台;将“小米有品”商城以商家身份入驻邮乐网平台，邮乐网在首页单独提供专区或展位。中国邮政通过邮乐网、邮乐小店等线上渠道，联动小米举办如新品首发、优惠活动等方式，拓展小米商品销售渠道;精选若干优质农品以及扶贫农品入驻“小米有品”平台，助力精准扶贫;将邮乐网商城添加到小米浏览器，小米在相关分类提供相应的资源位支持。