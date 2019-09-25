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2019 华为年度旗舰 Mate30 系列新品发布盛典官方直播地址

2019-09-25 15:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 9 月 25 日消息：北京时间 9 月 26 日下午 2 点半，华为将于上海东方体育中心举行 2019 华为年度旗舰新品发布盛典。

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虽然 Mate30 系列早前已经在德国发布，但华为 Mate30 系列的国内售价，仍然是本次发布会关注的重点。目前 Mate 30、Mate 30 Pro 已在各大电商平台开启预售。

核心配置上，Mate 30 系列首发麒麟 990 系列芯片，其中 Mate 30、Mate 30 Pro 搭载麒麟 990，Mate 30 Pro 5G 搭载麒麟 990 5G 芯片。

其中 Mate 30 Pro 首次采用了超感光徕卡电影四摄，它由 4000 万像素电影摄像头（超广角、f/1.8 光圈）+4000 万像素超感光摄像头 (广角、f/1.6 光圈、支持 OIS)+800 万像素长焦摄像头（f/2.4 光圈、支持 OIS）+3D 深感摄像头组成。

另外，本次发布会也将公布华为智慧屏的售价，目前华为智慧屏也已开启预售。华为智慧屏采用 4K 65 英寸量子点屏幕，搭载自研鸿鹄 818 芯片（双核 A73+双核 A53 CPU 架构），配备 4GB 内存+64GB 存储，搭载 8+1+1 智慧音响系统，由 6 个全频喇叭单元+2 个高音喇叭单元+1 个低音喇叭单元+1 对无源辐射器组成。预装基于微内核的全场景分布式 OS 鸿蒙操作系统。

2019 华为年度旗舰新品发布盛典直播地址点击观看

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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